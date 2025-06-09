Смертельна аварія на Кіровоградщині: загинули четверо людей
На Кіровоградщині зіткнулись дві автівки на трасі. Внаслідок аварії загинули люди
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Аварія сталась 9 червня близько 8:23 біля селища Олександрівка Маловисківської МТГ Новоукраїнського району, на трасі М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине. Зіткнулись два автомобілі: DODGE та HYUNDAI.
Рятувальники деблокували з автівок людей. Внаслідок ДТП четверо загиблих.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті автівка вилетіла в кювет. З автомобіля деблокували двох людей. Одну людину передали медика, а інша — на жаль, не вижила.
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