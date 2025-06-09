Фото: ДСНС

На Кіровоградщині зіткнулись дві автівки на трасі. Внаслідок аварії загинули люди

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Аварія сталась 9 червня близько 8:23 біля селища Олександрівка Маловисківської МТГ Новоукраїнського району, на трасі М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине. Зіткнулись два автомобілі: DODGE та HYUNDAI.

Рятувальники деблокували з автівок людей. Внаслідок ДТП четверо загиблих.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті автівка вилетіла в кювет. З автомобіля деблокували двох людей. Одну людину передали медика, а інша — на жаль, не вижила.