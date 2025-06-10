Смертельное ДТП на Ровенщине: медики неделю боролись за жизнь мужчины

иллюстративное фото: из открытых источников

В Остроге от полученных в результате ДТП травм в больнице скончался пешеход. Медики неделю боролись за жизнь 70-летнего мужчины, однако вчера, 9 июня, он скончался

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители рассказали, что происшествие произошло 2 июня, около полуночи на проспекте Независимости.

24-летний житель Здовбицкой тергромады, водитель автомобиля BMW 520i допустил наезд на 70-летнего острожанина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель с места происшествия скрылся, однако через несколько часов правоохранителям удалось его разыскать.

Пенсионера с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, однако через семь суток он скончался. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 9 июня на Кировоградщине столкнулись два автомобиля на трассе. В результате аварии погибли люди.