У колишнього голови райради на Рівненщині виявили майже 6 млн грн необґрунтованих активів

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За матеріалами Державного бюро розслідувань суд розгляне позов щодо обґрунтованості активів колишнього голови райради Рівненщини на понад 5,6 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що посадовець набув у власність 5 земельних ділянок у Київській області, не маючи для цього законних доходів або заощаджень.

"Для забезпечення позову Вищий антикорупційний суд наклав арешт на вказані об’єкти", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, на Рівненщині працівники ТЦК отримали підозру від ДБР. Їх звинувачують у перевищенні службових повноважень під час примусової мобілізації чоловіка.