У бывшего председателя райсовета в Ровенской области обнаружили почти 6 млн грн необоснованных активов
По материалам Государственного бюро расследований суд рассмотрит иск об обоснованности активов бывшего председателя райсовета Ровенщины более чем на 5,6 млн грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Установлено, что должностное лицо приобрело в собственность 5 земельных участков в Киевской области, не имея для этого законных доходов или сбережений.
"Для обеспечения иска Высший антикоррупционный суд наложил арест на указанные объекты", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в Ровенской области работники ТЦК получили подозрение от ГБР. Их обвиняют в превышении служебных полномочий при принудительной мобилизации мужчины.
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