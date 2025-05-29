На Буковині у Дністрі виявили тіло чоловіка
Чергова трагедія на воді сталася 27 травня в селі Мосорівка Чернівецького району. Тіло потопельника виявили в річці Дністер
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернівецькій області.
За наявними даними, у водоймі потонув чоловік.
"Рятувальники підняли тіло на берег та передали його працівникам поліції для встановлення обставин смерті", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини потонули дві людини.
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