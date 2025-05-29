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29 мая 2025, 12:37

В Ровенской области ГБР задержало правоохранителя, который за 1200 долларов помогал военнообязанным мужчинам

29 мая 2025, 12:37
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на взяточничестве правоохранителя из Ровенской области, который за вознаграждение «не находил» военнообязанных, объявленных в розыск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Мужчинам, уклоняющимся от прохождения военной службы, он предлагал соглашение – за 1200 долларов США отразить в документах вроде бы неудачные результаты поиска. В противном случае их должны были задержать и доставить в ТЦК.

Правоохранителя задержали "на горячем" во время получения денег. Ему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Коррупционеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области будут судить руководителей ТЦК – им грозит до 12 лет лишения свободы.

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