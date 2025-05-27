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27 травня 2025, 18:01

На Рівненщині згорів житловий будинок: загинула жінка

27 травня 2025, 18:01
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фото: ДСНС України у Рівненській області
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Трагедія сталася у вівторок вночі, 27 травня, у селі Лугове Сарненського району. Тіло жінки виявили вогнеборці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Рівненській області.

Займання виникло близько 01:50 у житловому будинку на вулиці Миру. Полум'я повністю охопило оселю. Вогнеборці ліквідували займання.

"В одній з кімнат будинку виявили тіло жінки 1976 р.н. без ознак життя", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, вночі 27 травня у Голосіївському районі Києва в одному з гуртожитків на вулиці Юлії Здановської сталася пожежа. Постраждали місцеві жителі.

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