На Рівненщині згорів житловий будинок: загинула жінка
Трагедія сталася у вівторок вночі, 27 травня, у селі Лугове Сарненського району. Тіло жінки виявили вогнеборці
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Рівненській області.
Займання виникло близько 01:50 у житловому будинку на вулиці Миру. Полум'я повністю охопило оселю. Вогнеборці ліквідували займання.
"В одній з кімнат будинку виявили тіло жінки 1976 р.н. без ознак життя", — йдеться в повідомленні.
Наразі компетентні органи встановлюють причину пожежі.
Нагадаємо, вночі 27 травня у Голосіївському районі Києва в одному з гуртожитків на вулиці Юлії Здановської сталася пожежа. Постраждали місцеві жителі.
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