На Рівненщині згорів житловий будинок: загинула жінка

фото: ДСНС України у Рівненській області

Трагедія сталася у вівторок вночі, 27 травня, у селі Лугове Сарненського району. Тіло жінки виявили вогнеборці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Рівненській області.

Займання виникло близько 01:50 у житловому будинку на вулиці Миру. Полум'я повністю охопило оселю. Вогнеборці ліквідували займання.

"В одній з кімнат будинку виявили тіло жінки 1976 р.н. без ознак життя", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, вночі 27 травня у Голосіївському районі Києва в одному з гуртожитків на вулиці Юлії Здановської сталася пожежа. Постраждали місцеві жителі.