На Рівненщині чоловік "замінував" будинок культури, щоб перевірити роботу спецслужб

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У місті Вараш Рівненської області 44-річний чоловік повідомив на спецлінію 102 про замінування місцевого будинку культури

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

На місце одразу прибули екіпажі поліції, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та рятувальники. З будівлі було евакуйовано близько 50 осіб.

Обстеження приміщення не виявило жодних вибухонебезпечних предметів.

Неподалік будинку культури правоохоронці помітили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння, який зізнався у хибному повідомленні. Він пояснив свої дії бажанням перевірити, як працюють екстрені служби.

Поліція розпочала досудове розслідування.

У поліції наголошують, хибні повідомлення про замінування — це серйозне правопорушення.

Відповідно до статті 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. Якщо ж йдеться про школи, лікарні, урядові установи, це передбачає покарання у вигляді ув'язнення до 8 років.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині 16-річний підліток "замінував" ліцей з телефону одногрупника, бо хотів йому "насолити".