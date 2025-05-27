На Рівненщині внаслідок вибуху загинув чоловік

фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік перебував у підсобному приміщенні на території господарства, коли там стався вибух. Матір викликала медиків, однак вони лише констатували смерть 40-річного потерпілого.

Вибухотехніки обстежили місце події: попередньо відомо, що здетонував невстановлений вибуховий пристрій. Його уламки вилучили та направили на експертизу.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 20 травня на Миколаївщині у дворі будинку вибухнула граната, загинув 3-річний хлопчик. Жінка, яка принесла боєприпас у двір до сусідів, померла у лікарні.