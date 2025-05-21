На Рівненщині судитимуть керівників ТЦК – їм загрожує до 12 років позбавлення волі

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили чергове розслідування щодо колишніх керівників Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

В іншому кримінальному провадженні ці ж посадовці обвинувачуються у побитті підлеглого битою влітку 2023 року. Таким чином вони намагалися покарати його за намір звернутися до правоохоронних органів.

"Відео інциденту, яке посадовці самі зняли, стало підставою для масштабного розслідування. У його межах було викрито також незаконне збагачення екскерівника обласного ТЦК та СП і зберігання наркотичних речовин керівником районного центру", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, фігуранти організували схему допомоги військовозобов'язаним у незаконному уникненні мобілізації. Загалом очільники ТЦК допомогли уникнути мобілізації орієнтовно 50 чоловікам.

Наразі обидва фігуранти звільнені з посад. Їм пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

За попередні злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення, а нова кваліфікація передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, начальник ТЦК на Рівненщині може сісти на 8 років за те, що допомагав "ухилянтам".