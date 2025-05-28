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28 травня 2025, 08:00

На Рівненщині чоловік погрожував підірвати гранатою рідного батька та бабусю

28 травня 2025, 08:00
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фото: Нацполіція
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Інцидент стався вранці 27 травня в одному з населених пунктів Рівненського району. Зловмисника затримали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Відомо, що близько 08:00 31-річний місцевий житель висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати її прямо у будинку. У кімнаті з ним перебували 58-річний батько та бабуся.

Після приїзду правоохоронців чоловік вийшов з оселі, тримаючи бойову гранату без чеки в руках. Згодом, знайшовши підхід, у нього забрали боєприпас. Вибухотехніки зафіксували важіль підривача гранати "Ф-1" та розрядили її.

Правоохоронці затримали фігуранта. Його помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Під час обшуку у будинку зловмисника виявили наркотики. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 25 травня в селі Малинськ Рівненського району внаслідок вибуху загинув чоловік.

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