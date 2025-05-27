На Сумщині знешкодили бойові частини збитих російських безпілотників
Вибухотехніки знешкодили в Сумській області бойову частину чергового збитого російського безпілотника та оглянули на наявність вибухівки збитий розвідник
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Прибувши на місце падіння одного з БпЛА, вибухотехніки оглянули рештки і встановили, що він споряджений осколково-фугасною бойовою частиною та провели її знешкодження. Потім бойову частину вивезли на спеціальний майданчик та знищили шляхом підриву.
В іншому районі вибухотехнікам довелося мати справу з ворожим розвідувальним дроном, який впав на кукурудзяному полі. Фахівці оглянули БпЛА на наявність вибухівки, проте загрози не виявили.
Нагадаємо, раніше на Сумщині знищили бойову частину російського дрона, який впав і не вибухнув, а саме понад 90 кілограмів уламково-фугасно-запалювальної вибухівки.