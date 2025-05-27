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27 травня 2025, 09:28

На Сумщині знешкодили бойові частини збитих російських безпілотників

27 травня 2025, 09:28
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фото: поліція
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Вибухотехніки знешкодили в Сумській області бойову частину чергового збитого російського безпілотника та оглянули на наявність вибухівки збитий розвідник

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Прибувши на місце падіння одного з БпЛА, вибухотехніки оглянули рештки і встановили, що він споряджений осколково-фугасною бойовою частиною та провели її знешкодження. Потім бойову частину вивезли на спеціальний майданчик та знищили шляхом підриву.

В іншому районі вибухотехнікам довелося мати справу з ворожим розвідувальним дроном, який впав на кукурудзяному полі. Фахівці оглянули БпЛА на наявність вибухівки, проте загрози не виявили.

Нагадаємо, раніше на Сумщині знищили бойову частину російського дрона, який впав і не вибухнув, а саме понад 90 кілограмів уламково-фугасно-запалювальної вибухівки.

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