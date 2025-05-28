В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранатой родного отца и бабушку

фото: Нацполиция

Инцидент произошел утром 27 мая в одном из населённых пунктов Ровенского района. Злоумышленника задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Известно, что около 08:00 31-летний местный житель выдернул чеку гранаты и угрожает взорвать ее прямо в доме. В комнате с ним находились 58-летний отец и бабушка.

После приезда правоохранителей мужчина вышел из дома, держа боевую гранату без чеки в руках. Позже, найдя подход, у него забрали боеприпас. Взрывотехники зафиксировали рычаг взрывателя гранаты "Ф-1" и разрядили ее.

Правоохранители задержали фигуранта. Его поместили в изолятор временного содержания. В ходе обыска в доме злоумышленника обнаружили наркотики. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 25 мая в селе Малинск Ровенского района в результате взрыва погиб мужчина.