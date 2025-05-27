фото: ГСЧС Украины в Ровенской области

Трагедия произошла во вторник ночью, 27 мая, в селе Лугово Сарненского района. Тело женщины обнаружили огнеборцы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.

Возгорание возникло около 01:50 в жилом доме на улице Мира. Пламя полностью охватило дом. Пожарные ликвидировали возгорание.

"В одной из комнат дома обнаружили тело женщины 1976 г.р. без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы устанавливают причину пожара.

Напомним, ночью 27 мая в Голосеевском районе Киева в одном из общежитий по улице Юлии Здановской произошел пожар. Пострадали люди.