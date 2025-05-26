Трагедія на Полтавщині: пенсіонерка випала з вікна
На Полтавщині жінка померла після падіння з вікна. Правоохоронці встановлюють деталі
Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.
24 травня близько 18:40 правоохоронцям повідомили про госпіталізацію жінки. Вона випала з вікна третього поверху багатоповерхівки. Інцидент стався в Київському районі.
73-річна жінка, на жаль, померла. Поліція відкрила кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини.
Нагадаємо, раніше на Львівщині 3-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху. Дитина отримала серйозні ушкодження. Хлопчика госпіталізували, а його матір будуть судити. Відомо, що коли стався інцидент — вона була п'яна.
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