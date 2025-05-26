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26 травня 2025, 23:05

Трагедія на Полтавщині: пенсіонерка випала з вікна

26 травня 2025, 23:05
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Фото: Нацполіція
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На Полтавщині жінка померла після падіння з вікна. Правоохоронці встановлюють деталі

Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.

24 травня близько 18:40 правоохоронцям повідомили про госпіталізацію жінки. Вона випала з вікна третього поверху багатоповерхівки. Інцидент стався в Київському районі.

73-річна жінка, на жаль, померла. Поліція відкрила кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 3-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху. Дитина отримала серйозні ушкодження. Хлопчика госпіталізували, а його матір будуть судити. Відомо, що коли стався інцидент — вона була п'яна.

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