У Києві горів студентський гуртожиток: є постраждалі

ілюстративне фото: ДСНС Києва

Вночі 27 травня у Голосіївському районі в одному з гуртожитків на вулиці Юлії Здановської сталася пожежа

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Києві, передає RegioNews.

Рятувальники, які прибули за викликом, встановили, загоряння сталось на 4 поверсі п’ятиповерхової будівлі. Там в одній із кімнат загорілись особисті речі.

Вогнеборці евакуювали 4 людей на свіже повітря та передали медикам. Троє з них від госпіталізації відмовилися через гостру реакцію на стрес, а одну особу з опіками обличчя 1-2 ступеня госпіталізували.

Пожежу площею 12 кв. м було локалізовано. Вогонь повністю знищив кімнату та закоптив стіни й стелю загального коридору.

Причину загоряння встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 26 травня у центрі Києва загорілася багатоповерхівка. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на площі близько 10 квадратних метрів.