На Рівненщині затримали групу іноземців, які незаконно перетнули кордон із Білоруссю
Вісьмох громадян Афганістану затримали прикордонники 9 загону імені Січових Стрільців. Порушників зупинили після перетину ними кордону з Білорусі в Україну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Один з порушників намагався втекти, проте швидко був спійманий прикордонним нарядом.
Наразі із затриманими нелегальними мігрантами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону й хто сприяв їм у таких діях.
Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть правоохоронця, який за 8000 доларів вивозив чоловіків до Білорусі.
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