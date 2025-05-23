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23 травня 2025, 20:56

На Рівненщині затримали групу іноземців, які незаконно перетнули кордон із Білоруссю

23 травня 2025, 20:56
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фото: ДПСУ
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Вісьмох громадян Афганістану затримали прикордонники 9 загону імені Січових Стрільців. Порушників зупинили після перетину ними кордону з Білорусі в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Один з порушників намагався втекти, проте швидко був спійманий прикордонним нарядом.

Наразі із затриманими нелегальними мігрантами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону й хто сприяв їм у таких діях.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть правоохоронця, який за 8000 доларів вивозив чоловіків до Білорусі.

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