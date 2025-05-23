На Рівненщині – нові випадки гепатиту А: де виявили хворих
З початку 2025 року в Рівненській області зареєстровано 4 випадки вірусного гепатиту А
Про це повідомив Рівненський обласний ЦКПХ, передає RegioNews.
Зазначається, що хворих виявили у Дубенській та Березнівській територіальних громадах.
Фахівці пояснюють, гепатит А, або хвороба Боткіна, є гострим вірусним захворюванням, що вражає печінку.
Найчастіше інфекція передається через забруднену воду, продукти харчування, недотримання гігієни або при контакті з інфікованою особою.
Основні симптоми включають слабкість, втому, втрату апетиту, підвищення температури, діарею, блювоту, біль у правому підребер’ї та пожовтіння шкіри чи білків очей. Інкубаційний період — 2–4 тижні.
Хвороба не переходить у хронічну форму, але може ускладнюватися, особливо у людей із ослабленим імунітетом.
Медики наголошують на важливості профілактики:
- ретельно мийте руки з милом,
- вживайте лише кип'ячену воду,
- дотримуйтесь правил обробки харчових продуктів.
При появі симптомів варто негайно звернутися до сімейного лікаря.
Нагадаємо, у столиці стартували позапланові перевірки у зв'язку з виявленням випадків захворювання на вірусний гепатит А у Солом'янському районі. Перші випадки хвороби Боткіна зафіксували минулого тижня.
Наразі відомо про 76 випадків захворювання на гепатит А, з них 35 — серед дітей.
Раніше повідомлялося, фахівці виявили ймовірну причину спалаху гепатиту А в столиці.