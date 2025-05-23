На Рівненщині – нові випадки гепатиту А: де виявили хворих

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З початку 2025 року в Рівненській області зареєстровано 4 випадки вірусного гепатиту А

Про це повідомив Рівненський обласний ЦКПХ, передає RegioNews.

Зазначається, що хворих виявили у Дубенській та Березнівській територіальних громадах.

Фахівці пояснюють, гепатит А, або хвороба Боткіна, є гострим вірусним захворюванням, що вражає печінку.

Найчастіше інфекція передається через забруднену воду, продукти харчування, недотримання гігієни або при контакті з інфікованою особою.

Основні симптоми включають слабкість, втому, втрату апетиту, підвищення температури, діарею, блювоту, біль у правому підребер’ї та пожовтіння шкіри чи білків очей. Інкубаційний період — 2–4 тижні.

Хвороба не переходить у хронічну форму, але може ускладнюватися, особливо у людей із ослабленим імунітетом.

Медики наголошують на важливості профілактики:

ретельно мийте руки з милом,

вживайте лише кип'ячену воду,

дотримуйтесь правил обробки харчових продуктів.

При появі симптомів варто негайно звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, у столиці стартували позапланові перевірки у зв'язку з виявленням випадків захворювання на вірусний гепатит А у Солом'янському районі. Перші випадки хвороби Боткіна зафіксували минулого тижня.

Наразі відомо про 76 випадків захворювання на гепатит А, з них 35 — серед дітей.

Раніше повідомлялося, фахівці виявили ймовірну причину спалаху гепатиту А в столиці.