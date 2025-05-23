13:21  23 травня
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
12:55  23 травня
На Рівненщині – нові випадки гепатиту А: де виявили хворих
12:35  23 травня
На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та техніку окупантів
UA | RU
UA | RU
23 травня 2025, 12:55

На Рівненщині – нові випадки гепатиту А: де виявили хворих

23 травня 2025, 12:55
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З початку 2025 року в Рівненській області зареєстровано 4 випадки вірусного гепатиту А

Про це повідомив Рівненський обласний ЦКПХ, передає RegioNews.

Зазначається, що хворих виявили у Дубенській та Березнівській територіальних громадах.

Фахівці пояснюють, гепатит А, або хвороба Боткіна, є гострим вірусним захворюванням, що вражає печінку.

Найчастіше інфекція передається через забруднену воду, продукти харчування, недотримання гігієни або при контакті з інфікованою особою.

Основні симптоми включають слабкість, втому, втрату апетиту, підвищення температури, діарею, блювоту, біль у правому підребер’ї та пожовтіння шкіри чи білків очей. Інкубаційний період — 2–4 тижні.

Хвороба не переходить у хронічну форму, але може ускладнюватися, особливо у людей із ослабленим імунітетом.

Медики наголошують на важливості профілактики:

  • ретельно мийте руки з милом,
  • вживайте лише кип'ячену воду,
  • дотримуйтесь правил обробки харчових продуктів.

При появі симптомів варто негайно звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, у столиці стартували позапланові перевірки у зв'язку з виявленням випадків захворювання на вірусний гепатит А у Солом'янському районі. Перші випадки хвороби Боткіна зафіксували минулого тижня.

Наразі відомо про 76 випадків захворювання на гепатит А, з них 35 — серед дітей.

Раніше повідомлялося, фахівці виявили ймовірну причину спалаху гепатиту А в столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хвороба Рівненська область імунітет Гепатит А інфекційнй хвороби
Спалах гепатиту А в Києві: фахівці виявили ймовірну причину
21 травня 2025, 10:51
Спалах гепатиту А в Києві: виявлено перші порушення
20 травня 2025, 07:23
У туристичному селі на Закарпатті оголосили карантин через спалах гепатиту А
14 травня 2025, 12:39
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
На Курщині українські дронарі спалили укриття та позиції керування БпЛА росіян
23 травня 2025, 13:55
У Херсоні окупанти вдруге обстріляли дитсадок: є руйнування
23 травня 2025, 13:45
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
23 травня 2025, 13:21
"Можливо, це стане початком чогось великого": Трамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною та РФ
23 травня 2025, 13:10
У Києві прощаються з Максимом Неліпою, який загинув на фронті
23 травня 2025, 12:42
На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та техніку окупантів
23 травня 2025, 12:35
Ворог вдарив по Куп'янську: загинув комунальник, ще один – у реанімації
23 травня 2025, 12:26
Атака дронів на Київщині: пошкоджено будинки, авто і господарські споруди
23 травня 2025, 11:51
У передмісті Херсона з-під завалів будинку деблокували жінку
23 травня 2025, 11:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Максим Жорін
Валерій Чалий
Юрій Бутусов
Всі блоги »