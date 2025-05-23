На Рівненщині у лісі знешкодили боєприпас Другої світової війни
У лісовому масиві поблизу міста Сарни, що на Рівненщині, виявили артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.
Зазначається, що небезпечну знахідку оперативно знищили піротехніки.
Фахівці наголошують, попри десятиліття, що минули з моменту завершення бойових дій, земля й досі приховує небезпечні "сюрпризи" минулого.
Подібні боєприпаси становлять реальну загрозу для життя та здоров’я людей.
Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними:
- не торкатися підозрілих предметів;
- не намагатися самостійно їх переміщувати або розбирати;
- негайно повідомляти про знахідки за телефонами 101 або 102.
Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині знищили 6 фугасних мін Другої світової війни. Їх виявили на присадибній ділянці в селі Овсяниківка Катеринівської громади
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