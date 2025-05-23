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23 травня 2025, 10:44

На Рівненщині у лісі знешкодили боєприпас Другої світової війни

23 травня 2025, 10:44
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фото: ДСНС Рівненщини
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У лісовому масиві поблизу міста Сарни, що на Рівненщині, виявили артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що небезпечну знахідку оперативно знищили піротехніки.

Фахівці наголошують, попри десятиліття, що минули з моменту завершення бойових дій, земля й досі приховує небезпечні "сюрпризи" минулого.

Подібні боєприпаси становлять реальну загрозу для життя та здоров’я людей.

Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними:

  • не торкатися підозрілих предметів;
  • не намагатися самостійно їх переміщувати або розбирати;
  • негайно повідомляти про знахідки за телефонами 101 або 102.

Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині знищили 6 фугасних мін Другої світової війни. Їх виявили на присадибній ділянці в селі Овсяниківка Катеринівської громади

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Рівненська область ліс Боєприпаси снаряди Друга світова піротехніки ДСНС
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