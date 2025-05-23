В Ровенской области задержали группу иностранцев, незаконно пересекших границу с Беларусью

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Один из нарушителей пытался скрыться, однако быстро был пойман пограничным нарядом.

В настоящее время с задержанными нелегальными мигрантами проводятся соответствующие мероприятия по проверке и устанавливаются все обстоятельства попытки незаконного пересечения границы и кто способствовал им в таких действиях.

Напомним, в Ровенской области будут судить правоохранителя, который за 8000 долларов вывозил мужчин в Беларусь.