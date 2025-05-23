В Ровенской области задержали группу иностранцев, незаконно пересекших границу с Беларусью
Восемь граждан Афганистана задержали пограничники 9 отряда имени Сечевых Стрельцов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Один из нарушителей пытался скрыться, однако быстро был пойман пограничным нарядом.
В настоящее время с задержанными нелегальными мигрантами проводятся соответствующие мероприятия по проверке и устанавливаются все обстоятельства попытки незаконного пересечения границы и кто способствовал им в таких действиях.
Напомним, в Ровенской области будут судить правоохранителя, который за 8000 долларов вывозил мужчин в Беларусь.
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