На Рівненщині – понад 65 пожеж в екосистемах від початку травня

ілюстративне фото: ДСНС

Попри дощову та похмуру погоду, на Рівненщині з початку травня сталося вже 65 випадків загорянь у природних екосистемах

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що вогонь охопив понад 45 гектарів відкритих територій, завдаючи шкоди довкіллю та створюючи реальні загрози для людей, тварин і майна.

ДСНС закликає громадян не палити суху рослинність. За такі дії передбачені штрафи:

для громадян — від 3 060 до 6 120 грн;

для посадовців — від 15 300 до 21 420 грн.

Нагадаємо, в квітні через масштабні пожежі на Львівщині згоріли 11 дачних будинків.