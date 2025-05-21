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21 травня 2025, 09:30

На Рівненщині – понад 65 пожеж в екосистемах від початку травня

21 травня 2025, 09:30
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ілюстративне фото: ДСНС
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Попри дощову та похмуру погоду, на Рівненщині з початку травня сталося вже 65 випадків загорянь у природних екосистемах

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що вогонь охопив понад 45 гектарів відкритих територій, завдаючи шкоди довкіллю та створюючи реальні загрози для людей, тварин і майна.

ДСНС закликає громадян не палити суху рослинність. За такі дії передбачені штрафи:

  • для громадян — від 3 060 до 6 120 грн;
  • для посадовців — від 15 300 до 21 420 грн.

Нагадаємо, в квітні через масштабні пожежі на Львівщині згоріли 11 дачних будинків.

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