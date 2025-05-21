На Рівненщині – понад 65 пожеж в екосистемах від початку травня
Попри дощову та похмуру погоду, на Рівненщині з початку травня сталося вже 65 випадків загорянь у природних екосистемах
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.
Зазначається, що вогонь охопив понад 45 гектарів відкритих територій, завдаючи шкоди довкіллю та створюючи реальні загрози для людей, тварин і майна.
ДСНС закликає громадян не палити суху рослинність. За такі дії передбачені штрафи:
- для громадян — від 3 060 до 6 120 грн;
- для посадовців — від 15 300 до 21 420 грн.
Нагадаємо, в квітні через масштабні пожежі на Львівщині згоріли 11 дачних будинків.
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