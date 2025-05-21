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21 травня 2025, 14:59

На Рівненщині через вибух гранати постраждав 19-річний хлопець

21 травня 2025, 14:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Днями 19-річний житель Острозької громади, перебуваючи на власному господарстві, випадково висмикнув захисне кільце вибухонебезпечного предмета

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок вибуху молодик отримав травматичну ампутацію двох пальців та рвану рану стегна. Потерпілого госпіталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами) та встановлюють походження боєприпасу.

Поліція вкотре наголошує, при виявленні підозрілих предметів не чіпайте їх, не наближайтеся і негайно повідомляйте за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, на Миколаївщині у дворі будинку вибухнула граната, загинув 3-річний хлопчик. Жінка, яка принесла боєприпас у двір до сусідів, померла у лікарні.

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вибух поліція Граната Рівненська область вибухонебезпечні предмети
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