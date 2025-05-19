До 7 років позбавлення волі загрожує жителю Тернопільщини за зберігання артилерійського пороху

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Співробітники карного розшуку вилучили у 42-річного чоловіка 1 кілограм артилерійського пороху та запальну трубку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що житель Заліщиків може зберігати заборонені предмети. Під час санкціонованого обшуку у його помешканні було знайдено мішок з порохом та засіб для підриву.

Вилучені речові докази відправлено на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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