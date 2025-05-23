На Ровенщине в лесу обезвредили боеприпас Второй мировой войны

фото: ГСЧС Ровенской области

В лесном массиве вблизи города Сарны на Ровенщине обнаружили артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен Второй мировой войны

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что опасную находку оперативно уничтожили пиротехники.

Специалисты отмечают, несмотря на прошедшие с момента завершения боевых действий десятилетия, земля до сих пор скрывает опасные "сюрпризы" прошлого.

Подобные боеприпасы представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Спасатели призывают граждан быть крайне осторожными:

не касаться подозрительных предметов;

не пытаться самостоятельно их перемещать или разбирать;

немедленно сообщать о находках по телефонам 101 или 102.

Напомним, недавно на Кировоградщине уничтожили 6 фугасных мин Второй мировой войны. Их обнаружили на приусадебном участке в селе Овсяниковка Екатериновской общины.