На Ровенщине в лесу обезвредили боеприпас Второй мировой войны
В лесном массиве вблизи города Сарны на Ровенщине обнаружили артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен Второй мировой войны
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.
Отмечается, что опасную находку оперативно уничтожили пиротехники.
Специалисты отмечают, несмотря на прошедшие с момента завершения боевых действий десятилетия, земля до сих пор скрывает опасные "сюрпризы" прошлого.
Подобные боеприпасы представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей.
Спасатели призывают граждан быть крайне осторожными:
- не касаться подозрительных предметов;
- не пытаться самостоятельно их перемещать или разбирать;
- немедленно сообщать о находках по телефонам 101 или 102.
Напомним, недавно на Кировоградщине уничтожили 6 фугасных мин Второй мировой войны. Их обнаружили на приусадебном участке в селе Овсяниковка Екатериновской общины.
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