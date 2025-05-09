На Кіровоградщині знищили 6 фугасних мін Другої світової війни
На присадибній ділянці в селі Овсяниківка Катеринівської громади Кіровоградської області виявили небезпечну знахідку — 6 фугасних реактивних мін калібру 158 мм часів Другої світової війни
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що боєприпаси знайшли місцеві жителі під час земляних робіт.
На місце події прибули сапери ДСНС, які оперативно вилучили вибухонебезпечні предмети та знищили їх у спеціально відведеному місці.
Рятувальники наголошують, якщо ви знайшли підозрілий предмет:
- не наближайтеся;
- не чіпайте;
- відійдіть на відстань не менше 100 метрів;
- зателефонуйте за номером 101.
Нагадаємо, в полі на Харківщині знешкодили близько 250 протипіхотних мін.
Раніше на Донеччині під час робіт у полі аграрій натрапив на 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу. Її знешкодили у встановленому порядку.
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