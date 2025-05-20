На Рівненщині чоловік вдарив місцевого жителя ножем, бо гавкала собака
На Рівненщині затримали чоловіка, який вдарив людину ножем. Це сталось під час конфлікту між місцевими жителями
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 17 травня біля одного з магазинів у Гощі. Там сталась сварка між 35 та 51-річним чоловіками. Конфлікт виник через те, що собака молодшого чоловіка гавкала. 51-річний місцевий житель завдав потерпілому удар ножем.
Слідчі повідомили йому про підозру. Зараз чоловік під вартою терміном 60 діб без права на внесення застави.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вдарив місцевого жителя ножем. Це сталось в одному з під'їздів, де двоє чоловіків посварились. Тепер зловмиснику загрожує ув'язнення.
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