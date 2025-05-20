Фото: Нацполиция

В Ровенской области задержали мужчину, который ударил человека ножом. Это произошло во время конфликта между местными жителями

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 мая у одного из магазинов в Гоще. Там произошла ссора между 35 и 51-летним мужчиной. Конфликт возник из-за того, что собака младшего человека лаяла. 51-летний местный житель нанес потерпевшему удар ножом.

Следователи сообщили ему о подозрении. В настоящее время мужчина под стражей сроком 60 суток без права на внесение залога.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали мужчину, который ударил местного жителя ножом. Это произошло в одном из подъездов, где двое мужчин поссорились. Теперь злоумышленнику грозит заключение.