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17 травня 2025, 17:20

На Київщині отримав підозру чоловік, який вдарив знайомого ножем в груди

17 травня 2025, 17:20
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який вдарив знайомого ножем. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який вдарив знайомого ножем в груди. Відкрите кримінальне провадження за фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Тепер чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення.

Сам інцидент стався 14 травня. Тоді між двома чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту фігурант дістав ніж та завдав потерпілому удар в область грудної клітини.

"Поліцейські затримали 32-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали іноземців, які напали на громадянина Туреччини. Вони стежили за ним, доки він не вийшов з автівки біля будинку, а потім — вдарили ножем та пограбували.

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