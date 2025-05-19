Правоохоронцю, який скоїв смертельну аварію в Рівненській області, загрожує до 8 років позбавлення волі

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю, який скоїв смертельну аварію на Рівненщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Смертельна ДТП сталася 15 травня 2025 року близько 19:00 поблизу села Дроздинь. За попередніми даними, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїзної частини, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

У салоні перебували двоє пасажирок — 51-річна жінка, яка загинула на місці, та її 15-річна донька. Дитину госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.

Водій отримав незначні травми й був затриманий на місці.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людини. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині 17-річний мотоцикліст зіткнувся з легковиком.