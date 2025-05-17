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У Рівненській області сталась аварія з неповнолітнім. Внаслідок ДТП підлітка госпіталізували

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На Рівненщині 16 травня, близько 23:00, у селищі Володимирець на вулиці Повстанців сталась ДТП. Легковик ВАЗ 2106, яким керував 24-річний місцевий житель, зіткнувся з мотоциклом Lifan. Водієм двоколісного виявився 17-річний хлопець, який ніколи не отримував посвідчення водія.

Внаслідок ДТП 17-річний хлопець був госпіталізований зі струсом мозку, пошкодженням зв’язок та рваною раною. Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області 17-річний мотоцикліст отримав травми в ДТП. Неповнолітній не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та перекинувся.