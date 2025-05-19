У ДТП на Рівненщині пасажира затисло в салоні: рятувальники деблокували чоловіка

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У Рівненській області рятувальники деблокували постраждалого з понівеченого в ДТП автомобіля

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Сьогодні, 19 травня, о 05:48 у місті Вараш рятувальники допомогли медикам деблокувати травмованого пасажира з легкового автомобіля Volkswagen Golf, який зазнав значних пошкоджень внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Постраждалого чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан наразі оцінюють лікарі. Водію автомобіля госпіталізація не знадобилася.

Обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика та травмований п'ятирічний хлопчик. Поліцейські встановлюють обставини події.