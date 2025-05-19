Правоохранителю, совершившему смертельную аварию в Ровенской области, грозит до 8 лет лишения свободы

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований за содействие внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении правоохранителю, совершившему смертельную аварию в Ровенской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Смертельное ДТП произошло 15 мая 2025 около 19:00 вблизи села Дроздынь. По предварительным данным, правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля, не справился с управлением, уехал за пределы проезжей части, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В салоне находились две пассажирки — погибшая на месте 51-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. Ребенка госпитализировали, его жизни пока ничего не угрожает.

Водитель получил незначительные травмы и был задержан на месте.

Правоохранителю доложено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших гибель человека. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области 17-летний мотоциклист столкнулся с легковушкой.