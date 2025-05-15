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В Ровенской области в суд обратился мужчина. Он заявил, что его противоправно призвали на военную службу

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Ровенской области в суд обратился мужчина, которого призвали на военную службу. По данным суда, он в начале 2025 года самостоятельно обратился в ТЦК, имея при себе заявления о предоставлении отсрочки в связи с болезнью матери, нуждавшейся в постоянном уходе. Однако заявление было возвращено без принятия к рассмотрению, Самого мужчину отправили на медицинскую комиссию, а затем отправили для прохождения военной службы.

В военной части мужчина сообщил о противоправных действиях ТЦК и о наличии у него законных прав на отсрочку. Однако в воинской части заявили, что он не может уволиться на основании поданного рапорта.

Тогда мужчина обратился в суд. Он отметил, что имеет мать, которая не может самостоятельно передвигаться. Суд изучил все предоставленные доказательства и признал, что в день принятия спорного приказа начальника ТЦК в распоряжении ТЦК было заявление истца о предоставлении ему отсрочки, которая подлежала рассмотрению комиссией, а истец – не подлежал призыву.

Таким образом, действия ТЦК суд признал противоправными. Соответственно, приказ начальника ТЦК о призыве на военную службу был отменен.

Напомним, ранее в Сумской области судили мужчину, который уклонился от военной службы. Он отказался получить повестку, хотя был годен. На суде он заявил, что не может служить из-за религиозных взглядов, связанных с буддизмом. Однако он затруднился назвать ни одной заповеди.