Трагедия на Ровенщине: известно, что привело к самоубийству школьницы
В селе Шпанов, что на Ровенщине, повесилась 13-летняя девочка. По словам родных, ребенок долгое время находился в депрессивном состоянии, однако умело это скрывало
Об этом сообщили местные СМИ, передает RegioNews.
Как рассказали родные журналистам, вероятной причиной такого шага стало глубокое эмоциональное переживание, связанное с безответной любовью к другой девушке.
Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств происшествия.
Специалисты еще раз напоминают родителям и учителям, обращайте внимание на поведение подростков, даже если внешне они кажутся спокойными. Поддержка, внимание и своевременный разговор могут уберечь жизнь.
Напомним, правоохранители расследуют смерть девочки на Ровенщине. Известно, что школьница совершила самоубийство.
Ранее во Львовской области из многоэтажки выпали двое несовершеннолетних. Парень и девушка скончались из-за падения с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома. Рассматривают версию о самоубийстве.