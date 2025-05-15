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15 мая 2025, 13:38

Трагедия на Ровенщине: известно, что привело к самоубийству школьницы

15 мая 2025, 13:38
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В селе Шпанов, что на Ровенщине, повесилась 13-летняя девочка. По словам родных, ребенок долгое время находился в депрессивном состоянии, однако умело это скрывало

Об этом сообщили местные СМИ, передает RegioNews.

Как рассказали родные журналистам, вероятной причиной такого шага стало глубокое эмоциональное переживание, связанное с безответной любовью к другой девушке.

Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств происшествия.

Специалисты еще раз напоминают родителям и учителям, обращайте внимание на поведение подростков, даже если внешне они кажутся спокойными. Поддержка, внимание и своевременный разговор могут уберечь жизнь.

Напомним, правоохранители расследуют смерть девочки на Ровенщине. Известно, что школьница совершила самоубийство.

Ранее во Львовской области из многоэтажки выпали двое несовершеннолетних. Парень и девушка скончались из-за падения с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома. Рассматривают версию о самоубийстве.

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