У Києві школярка випала з вікна третього поверху
У Дніпровському районі Києва сталася надзвичайна подія в одному з освітніх закладів
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що 14 травня зранку 14-річна дівчина випала з вікна третього поверху школи. З травмами її госпіталізували до лікарні.
На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальна поліція.
Правоохоронці спілкуються із адміністрацією навчального закладу та з'ясовують обставини інциденту. Розглядаються всі версії.
Нагадаємо, у Херсоні 2-річний малюк випав із вікна багатоповерхівки. Дитина перебуває у реанімації в критичному стані.
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