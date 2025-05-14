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14 травня 2025, 13:35

У Києві школярка випала з вікна третього поверху

14 травня 2025, 13:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Дніпровському районі Києва сталася надзвичайна подія в одному з освітніх закладів

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що 14 травня зранку 14-річна дівчина випала з вікна третього поверху школи. З травмами її госпіталізували до лікарні.

На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальна поліція.

Правоохоронці спілкуються із адміністрацією навчального закладу та з'ясовують обставини інциденту. Розглядаються всі версії.

Нагадаємо, у Херсоні 2-річний малюк випав із вікна багатоповерхівки. Дитина перебуває у реанімації в критичному стані.

Раніше у Львові двоє підлітків випали з балкона на 16 поверсі. Діти загинули.

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