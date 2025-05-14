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14 травня 2025, 21:35

На Рівненщині 13-річна дівчинка скоїла самогубство

14 травня 2025, 21:35
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці розслідують смерть дівчинки на Рівненщині. Відомо, що школярка скоїла самогубство

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Родина дівчинки повідомила про це правоохоронцям близько 16 години 13 травня. Попередньо, 13 річна дівчинка вдома скоїла самогубство. Дитина повісилась. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть.

"Слідчий проводить досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із позначкою самогубство). Усі обставини події встановлюються", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Львівській області з багатоповерхівки випали двоє неповнолітніх. Хлопець та дівчина померли внаслідок падіння з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Розглядають версію про самогубство.

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