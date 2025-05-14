В Ровенской области 13-летняя девочка совершила самоубийство
Правоохранители расследуют смерть девочки в Ровенской области. Известно, что школьница совершила самоубийство
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Семья девочки сообщила об этом правоохранителям около 16 часов 13 мая. Предварительно, 13-летняя девочка дома совершила самоубийство. Ребенок повесился. Прибывшие медики констатировали смерть.
"Следователь проводит досудебное расследование по предварительной правовой квалификации п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой самоубийство). Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорят в полиции.
Напомним, ранее во Львовской области из многоэтажки выпали двое несовершеннолетних. Парень и девушка скончались из-за падения с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома. Рассматривают версию о самоубийстве.