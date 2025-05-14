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14 мая 2025, 21:35

В Ровенской области 13-летняя девочка совершила самоубийство

14 мая 2025, 21:35
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители расследуют смерть девочки в Ровенской области. Известно, что школьница совершила самоубийство

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Семья девочки сообщила об этом правоохранителям около 16 часов 13 мая. Предварительно, 13-летняя девочка дома совершила самоубийство. Ребенок повесился. Прибывшие медики констатировали смерть.

"Следователь проводит досудебное расследование по предварительной правовой квалификации п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой самоубийство). Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорят в полиции.

Напомним, ранее во Львовской области из многоэтажки выпали двое несовершеннолетних. Парень и девушка скончались из-за падения с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома. Рассматривают версию о самоубийстве.

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