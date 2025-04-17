Самогубство курсанта у Хмельницькому: поліція з'ясовує обставини
Правоохоронці розслідують смерть курсанта Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, передає RegioNews.
За її словами, за цим фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "умисне вбивство" з приміткою "самогубство".
Шевченко зазначила, що 20-річний курсант вистрелив собі в голову з автомата, який йому видали для несення служби в добовому наряді.
Інцидент трапився в приміщенні гуртожитку академії. Наразі слідство намагається встановити причини цього вчинку.
Призначено необхідні експертизи, допитано свідків, заплановано проведення слідчих та процесуальних дій для повного і об'єктивного з'ясування всіх обставин трагедії, додала Шевченко.
Нагадаємо, у четвер, 17 квітня, у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Тіло загиблого виявили близько 10:00.
За наявними даними, військовослужбовець був родом із Чернігівщини.