Самогубство курсанта у Хмельницькому: поліція з'ясовує обставини

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Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, передає RegioNews.

За її словами, за цим фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "умисне вбивство" з приміткою "самогубство".

Шевченко зазначила, що 20-річний курсант вистрелив собі в голову з автомата, який йому видали для несення служби в добовому наряді.

Інцидент трапився в приміщенні гуртожитку академії. Наразі слідство намагається встановити причини цього вчинку.

Призначено необхідні експертизи, допитано свідків, заплановано проведення слідчих та процесуальних дій для повного і об'єктивного з'ясування всіх обставин трагедії, додала Шевченко.

Нагадаємо, у четвер, 17 квітня, у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Тіло загиблого виявили близько 10:00.

За наявними даними, військовослужбовець був родом із Чернігівщини.