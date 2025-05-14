В Ровенской области будут судить правоохранителя, который за 8000 долларов вывозил мужчин в Беларусь

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении правоохранителя из Ровенской области и его сообщника, которые организовали схему нелегальной переправки военнообязанных мужчин в соседнюю Беларусь. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В конце 2024 года в милицию обратились двое знакомых с желанием нелегально уехать за границу. Чиновник предложил им переход в Беларусь, а за свои "услуги" попросил 8000 долларов США с каждого "клиента". Ему должен помогать местный житель, который был хорошо знаком с пограничной местностью.

Правоохранитель планировал на собственном авто перевезти "клиентов" из Ровно мимо всех блокпостов в одно из сел недалеко от границы. Дальше мужчин до границы должен был перевозить его сообщник.

Правоохранитель был задержан "на горячем" после получения денег от одного из "клиентов".

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, начальник ТЦК в Ровенской области может сесть на 8 лет за то, что помогал "уклонистам".