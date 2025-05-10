Трагедія на Полтавщині: через вибух боєприпасу загинув чоловік
Сьогодні вранці, 10 травня, до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Вербки Кременчуцького району
Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, на території приватного домоволодіння вибухнув боєприпас. Внаслідок чого загинув місцевий житель 1992 року народження.
На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, фахівці вибухотехнічної служби та криміналісти.
Правоохоронці встановлюють точну причину вибуху, походження вибухонебезпечного предмета та інші деталі інциденту.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік кинув гранату, бо побачив свою колишню з іншим.
Раніше в Кривому Розі військовий загинув у ліжку через боєприпас.
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