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На Рівненщині чоловік отримав вирок суду за регулярні крадіжки. Він отримав покарання у вигляді позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На Рівненщині судили 37-річного шахрая. Його приговорили до 5 років та 3 місяців позбавлення волі.

Минулого року чоловік був в гостях у знайомої. Коли її не було поруч, він вкрав її телефон, а згодом продав його. Уже через пів року він знову винив злочин: вкрав електроінструменти вартістю понад 3 тисячі гривень у 80-річного чоловіка, і теж продав у ломбард.

Через кілька днів у Дубно зловмисник попросив 51-річного чоловіка мобільний нібито щоб зробити дзвінок. Проте забрав мобільний та втік.

Нагадаємо, раніше в Києві аферист виманив у військової понад 300 тисяч гривень. Він пообіцяв їй інвестувати ці кошти в бізнес, а також придбати пам'ятник її загиблому чоловіку. Проте в результаті він просто вкрав гроші.