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Викрили афериста, який виманив велику суму грошей у військової. Зокрема, він пропонував їй інвестувати в бізнес

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Викрили афериста, який ошукав військову на понад 300 тисяч гривень. Він обіцяв інвестувати ці кошти в бізнес, а також придбати пам'ятник її загиблому чоловіку.

Чоловік був знайомим жінки. Він під різними приводами шляхом шахрайства брав у неї гроші. Зокрема, пропонував їй інвестувати гроші у бізнес з продажу комп’ютерної техніки та стати його партнером. Також він запропонував придбати пам’ятник для загиблого на війні чоловіка за ціною, нижчою ніж ринкова. Крім того, чоловік взяв гроші, щоб придбати іноземну валюту за низьким курсом.

"Гроші жінка переказувала знайомому на банківські картки, втім ані обіцяного бізнесу, ані валюти так і не побачила. Загалом військова перерахувала чоловіку 300 тис. гривень", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині засудили шахрая, який ошукав трьох військовослужбовців на понад 600 тисяч гривень. Відомо, що він виманював гроші під вигаданими приводами – оренда евакуатора, ремонт автівки, ліки для себе та матері, відкриття бізнесу.