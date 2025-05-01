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01 травня 2025, 11:30

На Черкащині чоловік обікрав свою колишню дружину

01 травня 2025, 11:30
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фото: Національна поліція
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На Черкащині офіцери громади затримали чоловіка, що обікрав свою колишню дружину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 28 квітня в одному із сіл Руськополянської територіальної громади.

66-річна жінка звернулася до поліції із заявою про зникнення заощаджень з дому після того, як вона повернулася з укриття. У крадіжці вона запідозрила колишнього чоловіка, який знав про місце схованки.

Правоохоронці швидко встановили місцезнаходження підозрюваного — чоловіка затримали біля сільського магазину, де він уже встиг почати витрачати викрадені кошти. Він визнав свою провину і частково повернув гроші.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка в умовах воєнного стану.Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові крадій підібрав ключ і виніс із квартири майже 20 млн грн.

Раніше на Прикарпатті затримали злодія, який обікрав свого колишнього орендодавця.

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