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В Ровенской области мужчина получил приговор суда за регулярные кражи. Он получил наказание в виде лишения свободы

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской судили 37-летнего мошенника. Его приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

В прошлом году мужчина был в гостях у знакомой. Когда ее не было рядом, он украл ее телефон, а потом продал его. Уже через полгода он снова обвинял преступление: украл электроинструменты стоимостью более 3 тысяч гривен у 80-летнего мужчины, и тоже продал в ломбард.

Через несколько дней у Дубно злоумышленник попросил 51-летнего мужчину мобильный якобы совершить звонок. Однако забрал мобильный и скрылся.

Напомним, ранее в Киеве аферист выманил у военной свыше 300 тысяч гривен. Он пообещал ей инвестировать эти средства в бизнес, а также приобрести памятник погибшему мужчине. Однако в результате он просто украл деньги.