12:08  28 квітня
На Одещині зіткнулися вантажівка та два легковики: рух трасою ускладнений
11:27  28 квітня
У Полтаві винесли вирок дівчині, яка вбила сестру ножем
06:35  28 квітня
З України намагалися вивезти колекцію старовинних монет
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2025, 13:55

У Львові крадій підібрав ключ і виніс із квартири майже 20 млн грн

28 квітня 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Крадіжка сталася 24 квітня в квартирі багатоповерхівки на вулиці Героїв Майдану. Зловмисник викрав сейф із грошовими коштами, ювелірними виробами та іншими цінними речами на майже 20 мільйонів гривень

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Про вчинення злочину заявив 62-річний житель Львова.

За даними слідства, зловмисник підібрав ключ, проник у квартиру заявника і викрав з неї переносний металевий сейф. Після цього, підібравши ключ і до нього, фігурант викрав понад 200 тисяч доларів, понад 220 тисяч євро, ювелірні вироби та інші цінні речі. Загальна вартість – майже 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Ним виявився 64-річний житель Львова. Вдома він сховав викрадені грошові кошти та цінні речі.

Поліцейські повідомили затриманому про підозру у крадіжці.

"Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали злодія, який обікрав свого колишнього орендодавця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Львів крадіжка крадіжка злодій
На Закарпатті злодійка пограбувала дружину військового
28 квітня 2025, 09:48
"Злили" 35 тонн дизпалива: на Полтавщині розкрили масштабну аферу на залізниці
25 квітня 2025, 17:25
На Житомирщині чоловік обікрав прикордонників
23 квітня 2025, 13:13
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
На Закарпатті затримали зловмисників, які за 8000 доларів переправляли чоловіків через кордон
28 квітня 2025, 13:44
На Київщині під час роботи в полі загорівся трактор
28 квітня 2025, 13:43
Херсонщина під атакою дронів: росіяни завдали майже 2100 ударів за тиждень
28 квітня 2025, 13:28
На Хмельниччині транспорт зупинятиметься під час хвилини мовчання
28 квітня 2025, 13:22
Житель Тернопільщини може сісти на 8 років за крадіжку 6000 грн у пенсіонерки
28 квітня 2025, 13:07
Під час відбиття дронової атаки ЗСУ втратили винищувач Су-27: пілот успішно катапультувався
28 квітня 2025, 13:05
Грабіж серед білого дня: у Луцьку затримали злодія з прикрасами
28 квітня 2025, 12:59
В Україні зареєстрували законопроєкт про наставництво: підтримку зможуть отримати діти з інтернатів, прийомних родин і кризових сімей
28 квітня 2025, 12:55
На Миколаївщині внаслідок пожежі загинула жінка
28 квітня 2025, 12:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Православна церква України
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »