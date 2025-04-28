У Львові крадій підібрав ключ і виніс із квартири майже 20 млн грн

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Крадіжка сталася 24 квітня в квартирі багатоповерхівки на вулиці Героїв Майдану. Зловмисник викрав сейф із грошовими коштами, ювелірними виробами та іншими цінними речами на майже 20 мільйонів гривень

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Про вчинення злочину заявив 62-річний житель Львова.

За даними слідства, зловмисник підібрав ключ, проник у квартиру заявника і викрав з неї переносний металевий сейф. Після цього, підібравши ключ і до нього, фігурант викрав понад 200 тисяч доларів, понад 220 тисяч євро, ювелірні вироби та інші цінні речі. Загальна вартість – майже 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Ним виявився 64-річний житель Львова. Вдома він сховав викрадені грошові кошти та цінні речі.

Поліцейські повідомили затриманому про підозру у крадіжці.

"Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали злодія, який обікрав свого колишнього орендодавця.