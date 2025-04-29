В Одесі жінка набрала кредитів на півмільйона і вдавала жертву шахраїв

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В Одесі викрили жінку, яка інсценувала шахрайство, щоб уникнути виплат за кредитами

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У січні цього року до поліції звернулася 43-річна одеситка, заявивши, що невідомі особи нібито оформили на неї кредити на суму понад пів мільйона гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства. В ході розслідування з'ясувалося, що позики оформляла сама заявниця. Протягом 10 місяців вона уклала низку кредитних договорів і мікрозаймів у фінансових установах на загальну суму понад 431 тисячу гривень. З урахуванням нарахованих відсотків борг зріс до 556 тисяч гривень.

Опинившись у скрутному фінансовому становищі та не маючи змоги сплачувати борги, жінка вирішила ввести в оману правоохоронців, заявивши про фіктивне шахрайство.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили громадянці про підозру у завідомо неправдивому повідомленні про злочин та у дачі неправдивих свідчень, що супроводжувалися обвинуваченням у тяжкому злочині.

Тепер жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині засудили шахрая, який ошукав трьох військовослужбовців на понад 600 тисяч гривень.