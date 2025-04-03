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03 квітня 2025, 04:25

У Дніпрі викрили аферистів, які виманювали в людей гроші "на лікування родичів"

03 квітня 2025, 04:25
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили шахраїв, які виманювали гроші в українців. Вони просили гроші нібито на термінове лікування

Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили шахраїв, які виманювали гроші в людей під приводом термінової допомоги. Підозрюваними виявились троє чоловіків віком 32, 35 та 36 років.

Понад рік зловмисники телефонували потерпілим та просили кошти для родичів та знайомих нібито на лікування. На цьому вони "заробили" понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують досудове розслідування.

"Попередження від поліції: Шановні громадяни! Будьте пильними, не довіряйте незнайомцям, які просять гроші через телефонні дзвінки. Перевіряйте інформацію, звертайтеся до родичів чи знайомих напряму. У разі підозри на шахрайство, негайно телефонуйте 102", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше на Сумщині чоловіки переказали аферистам понад 400 тисяч гривень за неіснуючі авто. Оголошення було розміщене в соціальних мережах. Коли продавець отримував гроші за авто - він просто зникав, і автівку ніхто не отримував.

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