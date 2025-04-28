Житель Тернопільщини може сісти на 8 років за крадіжку 6000 грн у пенсіонерки

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Поліцейські викрили жителя Чортківського району у крадіжці з будинку пенсіонерки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями до співробітників відділення поліції №3 м. Гусятин надійшло повідомлення від 79-річної жительки одного із сіл громади про те, що невідома особа проникла до її будинку і викрала 6 тисяч гривень.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що зловмисник скористався тим, що вхідні двері помешкання не були зачинені, проник у житло і викрав гроші.

До крадіжки виявився причетний 45-річний односельчанин потерпілої. Частину викрадених грошей у нього вилучили.

За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Тернополя може сісти на 10 років за пограбування магазину.