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29 квітня 2025, 11:09

На Рівненщині прикордонники затримали 16-річного хлопця, який за 12 000 доларів намагався переправити за кордон двох чоловіків

29 квітня 2025, 11:09
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фото: ДПСУ
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У Рівненькій області прикордонники викрили неповнолітнього, який намагався переправити двох чоловіків призовного віку до сусідньої Білорусі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Оперативні співробітники 9 загону імені Січових Стрільців спільно з оперативниками 7 прикордонного Карпатського загону викрили 16-річного хлопця, який доставив на мотоциклі в прикордоння двох чоловіків призовного віку.

Свої "послуги" неповнолітній оцінив у 12 000 доларів США з обох чоловіків. Юнака разом з пасажирами викрили прикордонники неподалік села Вежиця, що на Рівненщині.

"Наразі зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Транспортний засіб та інші предмети, що можуть підтверджувати протиправні дії, вилучено. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється коло осіб, причетних до протиправних дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали місцевого жителя, який за 300 000 грн допомагав чоловікам втекти з України.

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