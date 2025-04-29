10:15  29 апреля
Хотели согреться: в Ужгороде дети сожгли автомобиль
05:05  29 апреля
ВСУ получили на вооружение новые дроны на оптоволокне
01:23  29 апреля
В Николаевской области 19-летнего юношу осудили за изнасилование 9-летней сестры
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2025, 11:09

В Ровенской области пограничники задержали 16-летнего парня, который за 12 000 долларов пытался переправить за границу двух мужчин

29 апреля 2025, 11:09
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В Ровненской области пограничники разоблачили несовершеннолетнего, пытавшегося переправить двух мужчин призывного возраста в соседнюю Беларусь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Оперативные сотрудники 9 отряда имени Сечевых Стрельцов совместно с оперативниками 7 пограничного Карпатского отряда разоблачили 16-летнего парня, который доставил на мотоцикле в приграничье двух мужчин призывного возраста.

Свои "услуги" несовершеннолетний оценил в 12 000 долларов США из обоих мужчин. Юношу вместе с пассажирами разоблачили пограничники недалеко от села Вежица Ровенской области.

"В настоящее время злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Транспортное средство и другие предметы, подтверждающие противоправные действия, изъяты. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправным действиям", – говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области задержали местного жителя, который за 300 000 грн помогал мужчинам бежать из Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область побег за границу ГПСУ граница пограничники
Последний звонок на Ровенщине: когда школьники уйдут на каникулы
29 апреля 2025, 10:43
Отказалась от сотрудничества с врагом: на Ровенщине полиция отметила школьницу
28 апреля 2025, 08:15
Смертельное ДТП на Ровенщине: под колесами авто погиб 18-летний пешеход
26 апреля 2025, 12:21
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Донецкой области ГБР разоблачило преступную группу, которая за 20 000 долларов незаконно переправляла мужчин за границу
29 апреля 2025, 12:11
На Житомирщине нетрезвый водитель влетел в дерево: четверо травмированных
29 апреля 2025, 11:51
В Одесской области чиновник ТЦК за 3000 долларов менял данные военнообязанных в электронной системе "Оберег"
29 апреля 2025, 11:50
Чиновница горсовета на Николаевщине оказался агентом РФ
29 апреля 2025, 11:35
Взятки за установление инвалидности: в Сумах будут судить врача МСЭК
29 апреля 2025, 11:33
В Никополе оккупанты дважды атаковали спасателей, которые тушили пожар после обстрела
29 апреля 2025, 11:06
Последний звонок на Ровенщине: когда школьники уйдут на каникулы
29 апреля 2025, 10:43
В Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который похитил минеральные удобрения
29 апреля 2025, 10:41
Дроновая атака на Черниговщине: женщина получила ранения во время работы на огороде
29 апреля 2025, 10:34
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Православная церковь Украины
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »