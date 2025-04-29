В Ровенской области пограничники задержали 16-летнего парня, который за 12 000 долларов пытался переправить за границу двух мужчин

фото: ГПСУ

В Ровненской области пограничники разоблачили несовершеннолетнего, пытавшегося переправить двух мужчин призывного возраста в соседнюю Беларусь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Оперативные сотрудники 9 отряда имени Сечевых Стрельцов совместно с оперативниками 7 пограничного Карпатского отряда разоблачили 16-летнего парня, который доставил на мотоцикле в приграничье двух мужчин призывного возраста.

Свои "услуги" несовершеннолетний оценил в 12 000 долларов США из обоих мужчин. Юношу вместе с пассажирами разоблачили пограничники недалеко от села Вежица Ровенской области.

"В настоящее время злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Транспортное средство и другие предметы, подтверждающие противоправные действия, изъяты. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправным действиям", – говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области задержали местного жителя, который за 300 000 грн помогал мужчинам бежать из Украины.